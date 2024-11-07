Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; 'Yağma ve Hırsızlık' suçlarından hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. yakalandı. emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › 25 Yıl Hapis Cezalı Kadın Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?