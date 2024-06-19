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25 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, çok sayıda suçtan 25 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada 'Bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık' suçundan hakkında 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan İ.T.'yi yakalamak için çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada ekipler, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı İ.T.'yi, Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.