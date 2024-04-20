27 yıl hapis cezası olan şahıs "Dur" ihtarına uymadı, polis tarafından yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde uygulama noktasında polisin "Dur" ihtarına uymayan bir kişi polis tarafından yakalanandı. Yakalanan Y.C.'nin 27 yıl 75 gün hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Y.C. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi genelinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu Şok Asayiş-Trafik uygulaması esnasında, durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen plakasız motosiklet sürücüsü Y.C. dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü Y.C. yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.
Y.C.'nin kimlik sorgulamasında 2 ayrı hırsızlık suçundan 27 yıl 75 gün hapis cezası olduğu anlaşıldı. Ayrıca yakalandığı motosikletinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden çalıntı olduğu anlaşıldı. Y.C. yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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