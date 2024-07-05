27 yıllık yaşamına 20 suç sığdırdı - Son Dakika
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27 yıllık yaşamına 20 suç sığdırdı

Afyonkarahisar'da 27 yaşındaki bir şahıs, cinsel istismar, dolandırıcılık, yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan toplamda 20 kaydı bulunan ve 14 yıl hapis cezasıyla aranan bir suçlu olarak jandarma tarafından yakalandı. Şahıs, uzun süren takibin ardından evinde kıskıvrak yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.07.2024 21:23
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27 yıllık yaşamına 20 suç sığdırdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da cinsel istismardan, dolandırıcılığa, yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan 20 kaydı olan ve 14 yıl hapis cezasıyla aranan 27 yaşındaki şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde A.C.'nin hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğu suretiyle dolandırıcılık suçlarından toplamda 3 ayrı suç kaydı 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından şahsı saklandığı Sahipata Mahallesindeki evindeki yakalandı. Ekipler şahsın kaçma ihtimaline karşı eve çilingir vasıtası ile girerek şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, şahsın 2 çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 4 nitelikli dolandırıcılık, 3 basit yaralama, 2 tehdit, yağma, hırsızlık, silahla ateş etme, mala zarar verme ve 2 defa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlarından toplamda 20 UYAP kaydı olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 27 yıllık yaşamına 20 suç sığdırdı - Son Dakika

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