3 çocuğu babaları tarafından öldürülen annenin yürekleri dağlayan feryadı: 'Hanginize yanayım' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

3 çocuğu babaları tarafından öldürülen annenin yürekleri dağlayan feryadı: 'Hanginize yanayım'

Geniş Video İzle

İzmir'in Bornova ilçesinde ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından 4 çocuğundan 3'ü öldürülen ve 11 yaşındaki kızı ağır yaralanan anne Naciye Akkaplan, evlatlarının cenazesinde 'Hanginize yanayım' şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.

28.08.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 çocuğu babaları tarafından öldürülen annenin yürekleri dağlayan feryadı: "Hanginize yanayım"

Bu acının tarifi yok

Çocukların cenaze namazını kıldıran imam, "Çocuklar zaten cennetlik, helallik almaya gerek yok. Onlar çocuktur cennete gideceklerdir" diyerek helallik almadı

MANİSA - İzmir'in Bornova ilçesinde ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından 4 çocuğundan 3'ü öldürülen ve 11 yaşındaki kızı ağır yaralanan anne Naciye Akkaplan, evlatlarının cenazesinde 'Hanginize yanayım' şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 ay önce eşi Naciye Akkaplan ile boşanma kararı alarak ayrı yaşamaya başladıkları ve bunalıma girdiği öğrenilen Vesim Şimşek (45), beraber yaşadığı 4 çocuğunu dağlık alana götürüp tabancayla her birine ateş etti. Meydana gelen acı olayda 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira olay yerinde hayatını kaybederken 11 yaşındaki Hira Nur isimli çocuk ise olaydan ağır yaralı olarak kurtuldu. Çocuklarını vurduktan sonra kendisine de ateş eden Vesim Şimşek de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan vahim olay sonrası hayatını kaybeden 3 kız kardeş annelerinin yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Hz. Ömer Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi anne Naciye Akkaplan, çocuklarının tabutuna sarılarak her biriyle ayrı ayrı helalleşirken "Hanginize yanayım" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı. Cenaze namazını kıldıran Salihli Müftüsü Ali Çebi ise 3 kız kardeş için "Çocuklar zaten cennetlik, helallik almaya gerek yok. Onlar çocuktur cennete gideceklerdir" diyerek helallik almadı.

Öte yandan baba Vesim Şimşek ve kızı Hira Nur'un İzmir'de yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Bornova, İzmir, Baba, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 çocuğu babaları tarafından öldürülen annenin yürekleri dağlayan feryadı: 'Hanginize yanayım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 16:26:03. #1.13#
SON DAKİKA: 3 çocuğu babaları tarafından öldürülen annenin yürekleri dağlayan feryadı: 'Hanginize yanayım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement