3 Yaşındaki Çocuk Fare Zehri İçti

Adıyaman'da, fare zehri içen bir çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşlarındaki S.Ş., isimli kız çocuğu evde bulunan fare zehrinden içerek bir süre sonra fenalaştı. Ailesi tarafından fark edilen durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN