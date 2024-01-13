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30 milyon TL'lik şüpheli hesap operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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30 milyon TL'lik şüpheli hesap operasyonunda 5 tutuklama

Diyarbakır merkezli, Malatya'da yürütülen 8 aylık çalışmada, polisin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda, nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faizle para veren ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyarak vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik 'Tefecilik Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda, ruhsatsız silahlar, çeşitli belgeler ve mağdurlara ait çekler ele geçirildi. Çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketi gerçekleştiği tespit edildi.

13.01.2024 - 13:44,
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30 milyon TL'lik şüpheli hesap operasyonunda 5 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli, Malatya'da yürütülen 8 aylık çalışmada 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketliliğinde polisin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Diyarbakır merkezli Malatya'da yürütülen 8 aylık çalışmada, nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek oranlarla faizle para veren, ileri tarihli çekleri kıran ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyarak vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik 9 Ocak'ta 'Tefecilik Operasyonu' düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 150 adet çeşitli ebatlarda fişek, 15 adet ajanda (mağdur bilgilerini içeren), mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletnameye el konulurken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

5 tutuklama

Çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketi gerçekleştiği tespit edildi. Dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(MHİ-AKK-Y)

30 milyon TL\'lik şüpheli hesap operasyonunda 5 tutuklama
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 30 milyon TL'lik şüpheli hesap operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika


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