30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan\'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın yaşamını yitirmesi, ailesi ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. Henüz 30 yaşında hayatını kaybeden genç ismin annesi Umut Candan, Instagram hesabından kızının gelinlikli fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı.

Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile birlikte Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Candan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine kısa süreliğine tahliye edilmişti. Ancak tedavi sürecinde vücudu direnç kaybetti ve 21 Haziran'da kalbinin ikinci kez durmasıyla hayatını kaybetti.

Kızının kaybının ardından büyük bir acı yaşayan anne Umut Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Genç kızının gelinlik giymeye hazırlandığını belirten anne, duygularını şu sözlerle ifade etti, "Biricik bebeğimin gelinliği bile hazırdı, düğünü olacaktı. Allah'ım… Kızımın gelinlik yerine kefen giymesine en ufak katkısı olan her canlıyı sana havale ediyorum. Benden bin beter olsunlar. Amin."