30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım - Son Dakika
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30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan\'ın annesinden yürek yakan paylaşım
30.06.2025 16:33
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Cezaevinde Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine tahliye edilen fenomen Nihal Candan, 21 Haziran'da hayatını kaybetti. Acılı anne Umut Candan, kızının gelinlikli fotoğrafını paylaşarak ''Düğünü olacaktı, gelinlik yerine kefen giydi'' diyerek sitemini dile getirdi.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın yaşamını yitirmesi, ailesi ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. Henüz 30 yaşında hayatını kaybeden genç ismin annesi Umut Candan, Instagram hesabından kızının gelinlikli fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı.

Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile birlikte Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Candan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine kısa süreliğine tahliye edilmişti. Ancak tedavi sürecinde vücudu direnç kaybetti ve 21 Haziran'da kalbinin ikinci kez durmasıyla hayatını kaybetti.

30 yaşında ayatını Kaybeden Nihal Candan

Kızının kaybının ardından büyük bir acı yaşayan anne Umut Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Genç kızının gelinlik giymeye hazırlandığını belirten anne, duygularını şu sözlerle ifade etti, "Biricik bebeğimin gelinliği bile hazırdı, düğünü olacaktı. Allah'ım… Kızımın gelinlik yerine kefen giymesine en ufak katkısı olan her canlıyı sana havale ediyorum. Benden bin beter olsunlar. Amin."

30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

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Son Dakika 3.Sayfa 30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 78908900:
    Sosyak medyada var olma gündem oluşturma uğruna bir can gitmiş ,halâ gundem olma beşindeler yok helvası yok gelinliği vs vs..yahu Ölmüş ölmüş gidin yas tutun çok seviyorsanız.. 0 0 Yanıtla
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