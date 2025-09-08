300 bin liralık hırsızlı yapan şahsın 114 suç kaydı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
300 bin liralık hırsızlı yapan şahsın 114 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

300 bin liralık hırsızlı yapan şahsın 114 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
08.09.2025 20:41
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlardan E.G. ve N.U., Kırıkkale ve İstanbul Pendik'te yakalandı. E.G.'nin 114, N.U.'nun ise 30 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlardan E.G. ve N.U., Kırıkkale'de, N.U. ise İstanbul Pendik'te yakalandı. Şüphelilerden E.G.'nin 114, N.U.'nun ise 30 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, 3 şüpheli de tutuklandı.

Kocaeli'nde sıra dışı bir olay meydana geldi. İzmit'te bir eve giren hırsızlar 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

114 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Şüphelilerden E.G. ve N.U., 1 Eylül'de Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. E.G.'nin 114, N.U.'nun ise 30 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili aranan 3'üncü şüpheli N.U. ise 7 Eylül'de İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika 3.Sayfa 300 bin liralık hırsızlı yapan şahsın 114 suç kaydı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: 300 bin liralık hırsızlı yapan şahsın 114 suç kaydı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
