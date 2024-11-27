4 Başlı Hekate Heykeli Koruma Altında

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Polis tarafından ele geçirilen 4 başlı Hekate heykeli koruma altına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda 1 milyon 500 bin adet makaronla birlikte ele geçirilen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeli koruma altına alınırken, heykelin o dönemin izlerini birebir yansıtması ise dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler Roma Dönemine ait 4 başlı Hekate heykeli, 4 adet sikke, 1 adet obje, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 milyon 500 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen heykel ve diğer tarihi malzemeler polis tarafından koruma altına alınırken, aynı zamanda Müze Müdürlüğü ile de bağlantıya geçildiği kaydedildi.

Olayda gözaltına alınan bir kişinin is emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.