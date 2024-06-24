4 çocuk annesi kadını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı öldü - Son Dakika
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4 çocuk annesi kadını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı öldü

Konya'da oturduğu apartmanın önünde 4 çocuk annesi kadını vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı, tedavi gördüğü hastane öldü. Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahinağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek alıp sokak üzerinde oturduğu apartmanın önüne gelen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ümmü Döğer, arkadaşı olduğu belirtilen Arafa Yıldırım'ın silahlı saldırısına uğradı. Zanlı Arafa Yıldırım, Ümmü Döğer'e 3 el ateş ettikten sonra silahı kendi kafasına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ümmü Döğer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Arafa Yıldırım da tedavi gördüğü hastanede öldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

24.06.2024 21:51
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4 çocuk annesi kadını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı öldü

KONYA - Konya'da oturduğu apartmanın önünde 4 çocuk annesi kadını vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı, tedavi gördüğü hastane öldü.

Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahinağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek alıp sokak üzerinde oturduğu apartmanın önüne gelen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ümmü Döğer, arkadaşı olduğu belirtilen Arafa Yıldırım'ın silahlı saldırısına uğradı. Zanlı Arafa Yıldırım, Ümmü Döğer'e 3 el ateş ettikten sonra silahı kendi kafasına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ümmü Döğer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Arafa Yıldırım da tedavi gördüğü hastanede öldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

Selçuklu, Ekmek, Konya, Çocuk, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 çocuk annesi kadını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı öldü - Son Dakika

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