4 kez alkolmetreye üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü

Önce koşarak kaçmaya çalıştı, ehliyetini verdiğini anlayınca geri döndü

Polisten kaçan sürücüye; "Kaçtın diye işlem yapılmayacak mı? Ehliyetin bende, kaç"

BURSA - Bursa'da trafik ekiplerinin uygulama yaptığını gören alkollü sürücü, aracını park edip alkollü mekana girdi. Bir süre sonra dışarı çıkan sürücü, alkolmetreyi de üflüyormuş gibi yaptı. Aracının otoparka alınacağını öğrenen sürücü, kaçmaya teşebbüs etse de, polis memurunun "Kaç, ehliyetin bende" diye bağırmasıyla beraber tekrar geri döndü. Alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, araç ise otoparka alındı. Kaçma ve geri dönme anları ise İHA kamerasına yansıdı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda alkol uygulamaları yaparak trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde alkol uygulaması yapan ekipleri gören 16 BRD plakalı otomobil sürücüsü, aracını uygulama noktasının 100 metre gerisine park ederek alkollü mekana girdi. Durumu fark eden polis ekipleri, bir süre sürücünün çıkmasını bekledi. İşyeri sahibi tarafından polis ekiplerine teslim edilen sürücü, ekiplere ehliyet ve kimliğini ibraz etmedi. Kimlik tespiti için karakola götürüleceğini duyunca ehliyetini ekiplere veren Uğurhan G., alkolmetreyi üflüyormuş gibi yaparak yine üflemedi.

Alkolmetreyi 4 kez üflüyormuş gibi yaptı, kaçmaya yeltendi

Bir süre sonra polis ekiplerini çileden çıkaran Uğurhan G., 4 kez denemesine rağmen alkolmetreye her seferinde üflüyormuş gibi yaptı. Polis memuru, aracın anahtarını isteyince bir anda koşarak kaçan Uğurhan G., polis memurunun arkadan "Kaçtın diye işlem yapılmayacak mı? Ehliyetin bende, kaç" diye seslenmesiyle beraber geri dönerek "Kaçmıyorum abi" diye cevap verdi. Yine alkolmetreyi üflemeyen sürücüye ret çıktısı alındı. Uğurhan G.'nin ehliyetine 2 yıl el konulurken, aracı ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücüye, 26 bin 557 lira para cezası kesildi.