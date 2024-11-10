4 Takla Atan Sürücü Hedefini Belirledi - Son Dakika
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4 Takla Atan Sürücü Hedefini Belirledi

Düzce'deki off-road yarışlarında Cihangir Aydın, 4 takla atarak eğlenceli bir deneyim yaşadı.

10.11.2024 23:56
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Aracı ile 4 takla atan sürücü: "Çok eğlenceliydi"

DÜZCE - Düzce'de devam eden offroad yarışlarına Bursa'dan katılan Cihangir Aydın, parkurda aracı ile 4 takla atmasına rağmen, "Çok eğlenceliydi. Hedefim 8 takla" dedi.

Düzce Safari Offroad Kulübü'nün 33'üncüsünü düzenlediği Off-Road yarışları nefesleri kesmeye devam ediyor. Hız yarışlarının yapıldığı parkurda Bursa'dan yarışa gelen Cihangir Aydın damga vurdu. Parkura başlar başlamaz su çukuruna girerken 4 takla atan araçta bulunan sürücü ve co-pilot kazayı burunları bile kanamadan atlattı. O anlar an be an kameralara yansırken, Cihangir Aydın hedefinin bir sonraki yarışlarda 8 takla olduğunu dile getirdi. Aydın, " 4 takla çok eğlenceliydi. Bu tarz yarışların devam etmesi lazım. Türkiye'de ki Off-Roadçıların önünün açılması gerekiyor. Çok başarılı bir takla attım. Bundan sonraki hedefim 8 takla atmak olacak" dedi.

Kaynak: İHA

Cihangir, 3-sayfa, Aydın, Düzce, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 Takla Atan Sürücü Hedefini Belirledi - Son Dakika

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