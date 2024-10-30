40 yaşındaki kadın okul müdürü, uyuşturucu ve alkol verdiği kadın öğretmene cinsel saldırıda bulundu - Son Dakika
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40 yaşındaki kadın okul müdürü, uyuşturucu ve alkol verdiği kadın öğretmene cinsel saldırıda bulundu

40 yaşındaki kadın okul müdürü, uyuşturucu ve alkol verdiği kadın öğretmene cinsel saldırıda bulundu

Chennai'de bir okul müdürünün göreve yeni başlayan kadın öğretmene cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. 22 yaşındaki öğretmenin şikayeti üzerine 40 yaşındaki müdür tutuklandı. İddiaya göre müdür, sınavları görüşmek için gittiği öğretmenin evinde, içeceklerine uyuşturucu madde karıştırarak saldırıda bulundu. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

30.10.2024 14:49
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Hindistan'ın Chennai kentinde bir okul müdürünün, yeni göreve başlayan öğretmene yönelik cinsel saldırı iddiası eğitim camiasını sarstı. İddialara göre 40 yaşındaki kadın müdür, göreve başlamasının henüz beşinci gününde olan 22 yaşındaki öğretmene saldırdı.

Injambakkam bölgesinde yaşanan olay, yıl sonu sınavlarının görüşülmesi için genç öğretmenin evinde gerçekleşti. Müdürün, öğretmene ikram ettiği içeceklere uyuşturucu madde karıştırdığı iddia edildi. Bilincini kaybeden öğretmen, saatler sonra yarı çıplak ve yaralı halde kendine geldi.

Thiruvanmiyur polis teşkilatına başvuran genç öğretmen resmi şikayette bulundu. Bunun üzerine müdür tutuklandı, ancak kefaletle serbest bırakıldı. Yaraları ciddi bulunan öğretmen, özel hastanede tedavi edilemeyecek durumda olduğu için Royapettah Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatırken, mağdurun korunması için tarafların ve okulun isimleri açıklanmadı. Okul yönetimi de konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Olay, bölgede büyük yankı uyandırırken, eğitim camiası da şoke oldu.

40 yaşındaki kadın okul müdürü, uyuşturucu ve alkol verdiği kadın öğretmene cinsel saldırıda bulundu

Hindistan, Chennai, 3-sayfa, Eğitim, Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 40 yaşındaki kadın okul müdürü, uyuşturucu ve alkol verdiği kadın öğretmene cinsel saldırıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mesut Kaya:
    bunun bizimle ya da ülkemizde Ne gibi bir ilgisi var merak ediyorum 13 1 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Saçmalık nirvanasında bu hafta.. bahçeliden bahsedin bahçeliden.. Ülkenin üniter yapısının tehlike de olduğundan bahsedin.. siz bari yapmayın bunu 5 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: 40 yaşındaki kadın okul müdürü, uyuşturucu ve alkol verdiği kadın öğretmene cinsel saldırıda bulundu - Son Dakika
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