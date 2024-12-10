47 şehit için Erzincan emniyetinden duygu dolu paylaşım

3.Sayfa

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da Arena Stadı yakınlarında yaşanan bombalı saldırıyı unutmadı.

2016 yılında gerçekleşen hain saldırıda Arena Stadı yakınlarında Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 39'u emniyet mensubu, 8'i sivil vatandaş olmak üzere 47 kişi hayatını kaybetti.

47 şehit Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan duygu dolu video ile tekrar hatırlatılarak anıldı.

Erzincan Emniyet mensupları tarafından Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda 47 rakamı oluşturuldu ve drone ile görüntülendi.

Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından #tim47ölümsüzdür başlığı adı altında paylaşım yapıldı. - ERZİNCAN