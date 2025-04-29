5 çocuk annesi kadının korkunç sonu: Ben namusumu temizledim - Son Dakika
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5 çocuk annesi kadının korkunç sonu: Ben namusumu temizledim

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Adana'da 44 yaşındaki Serdar Şen, boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Rabia Şen'i bıçaklayarak öldürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar Şen, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben namusumu temizledim" dedi.

29.04.2025 16:31
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Aadana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Rabia Şen'i (38), bıçaklayarak öldüren Serdar Şen (44) adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Nisan saat 03.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi, 263 Sokak'taki bir evde meydana geldi. 5 çocuk annesi Rabia Şen ile boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serdar Şen, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Serdar Şen, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BARIŞARAK GERİ DÖNMÜŞ

Yapılan araştırmada çiftin daha önce sıkça tartıştıkları ve evden ayrılan Rabia Şen'in kısa süre önce eşi Serdar Şen ile barışarak geri döndüğü belirtildi. Boşanma aşamasındaki çiftin yeniden tartıştıkları ve olayın gerçekleştiği bildirildi.

5 çocuk annesi kadının korkunç sonu: Ben namusumu temizledim

"BEN NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Rabia Şen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Malatya'nın Darende ilçesine gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar Şen ise adliyeye sevk edildi. Şen, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben namusumu temizledim" dedi.

5 çocuk annesi kadının korkunç sonu: Ben namusumu temizledim
Kaynak: DHA

Serdar Şen, 3-sayfa, Çocuk, Hukuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 çocuk annesi kadının korkunç sonu: Ben namusumu temizledim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mert çelik:
    boşanmak namus kirletmemi oluyor ilginç..bu tarz düşünceler avrupa halkından uzaklaştırır 8 12 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Adana da kimse kolay kolay kadın cinayeti işlemez namus dışında. Onun da açılı ya aldatma vardır yada başka bir konu. bilmeden yorum yapmak doğru değildir. 0 0 Yanıtla
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