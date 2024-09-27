5 Yıldır Aranan Karı-Koca Yakalandı

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Samsun'da 15 yıl ve 12 yıl hapis cezası ile 5 yıldır aranan karı-koca polisin operasyonuyla yakalandı

SAMSUN - Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılandıkları mahkemece 15 yıl 4 ay ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve 5 yıldır aranan karı-koca, polisin operasyonu sonucu saklandıkları evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ç.D. adlı koca ile aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eşi N.E.D. (29), beş yıldır aranıyordu. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu söz konusu çiftin Canik ilçesinde bir ikamette gizlendiklerini tespit etti. Bugün saat 05.30'da, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Ç.D. ve N.E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan karı-koca, Samsun Kapalı Cezaevinde teslim edildi.