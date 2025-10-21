50 İlde FETÖ Operasyonu: 286 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

50 İlde FETÖ Operasyonu: 286 Şüpheli Yakalandı

50 İlde FETÖ Operasyonu: 286 Şüpheli Yakalandı
21.10.2025 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 50 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 286 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 50 ilde FETÖ'ye yönelik son bir aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda; 286 şüphelinin yakalandığını belirterek 154'ünün tutuklandığını, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerine ise devam edildiğini kaydetti.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı: "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün 'güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."

FETÖ'ye Yönelik Operasyonlarda 286 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, ByLock, ankara, Dünya, Terör, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 50 İlde FETÖ Operasyonu: 286 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nı Kazandı Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kazandı
İnternette küresel kriz Birçok uygulama ve siteye girilemiyor İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Bahçedeki otları yaktı, alevlerin arasında hayatını kaybetti Bahçedeki otları yaktı, alevlerin arasında hayatını kaybetti
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya “Yobaz“ dedi, oğluna kalem fırlattı Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya "Yobaz" dedi, oğluna kalem fırlattı
Diploma davasında gerginlik İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

08:56
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Kadıköy’e teknik direktör olarak dönmek istiyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor
08:46
Tuba Büyüküstün’den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki
08:44
Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Ahmet Minguzzi davasında karar günü
08:26
Sürücüler dikkat Akaryakıta indirim geliyor
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor
07:52
İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti Kilosunu 200-300 bin TL’ye satıyor
İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor
07:37
Trump Hamas’ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 09:03:59. #7.13#
SON DAKİKA: 50 İlde FETÖ Operasyonu: 286 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.