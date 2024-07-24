6 Katlı Bina İş Makinesinin Darbesiyle Yerle Bir Oldu

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6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

Vatandaş Hilmi Kara: "Komşularımızın kaldığı binanın yıkımını üzüntülü şekilde izledim"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansırken vatandaş Hilmi Kara, komşularının yaşadığı binanın yıkımını üzüntülü şekilde izlediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın kontrollü ve profesyonel bir şekilde yıkıldığını belirten vatandaş Hilmi Kara, komşularımızın kaldığı binanın yıkımını üzüntülü şekilde izlediğini söyledi.

"Komşularımızın kaldığı binanın yıkımını üzüntülü şekilde izledim"

Binanın yıkımını üzüntülü bir şekilde izlediğini ifade eden Hilmi Kara, "Burayı yıkarken bayağı profesyonel yıktılar. Çünkü çevresinde az hasarlı binalar vardı. Onlara zarar vermeden bayağı güzel bir şekilde yıktılar. Henüz çevrede yıkılacak çok bina var. Orta hasarlıydı aslında ama bina sahibi yıkılmasını istedi. Daha sağlam bir bina inşa edecek sanırsam. Yıkımı gördük, birebir canlı şahit olduk, an ve an izledik. İçimiz parçalanarak izledik. Çünkü yıllardır biz buradan alışverişimiz var ve komşumuz. O yüzden bayağı bir üzüldük yıkılırken ama bayağı da kontrollü bir yıkım gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.