6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti - Son Dakika
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3.Sayfa

6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti

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İstanbul, Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Katil zanlısı, Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nda boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

02.11.2024 01:55
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Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İstanbul emniyetinin her yerde aradığı Şirin'in bir şahısla Feriköy Mezarlığı'nda görünmesinin ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde korkunç cinayeti itiraf etti.

KÜÇÜK ŞİRİN SON OLARAK BİR BAKKALDA GÖRÜNMÜŞTÜ

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 31 Ekim'de Şişli Feriköy'de kaybolmuş, acılı anne Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, evladının bulunması için çağrıda bulunmuştu. Son olarak mahalledeki bir bakkalda görünen küçük Şirin'den bir daha haber alınamamıştı.

ACI HABER GELDİ

Kahreden haber gece yarısı geldi. 6 yaşındaki Şirin'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emniyet ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu küçük kızın 45-50 yaşlarında bir şahısla birlikte Feriköy Mezarlığının çevresinde göründüğü tespit edildi. Görüntüler üzerinden kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Kağıt toplayısı olduğu tespit edilen şahıs emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

ŞİRİN'İ BOĞARAK ÖLDÜRÜP MEZARLIĞA GÖMMÜŞ

46 yaşındaki katil zanlısı emniyetteki ifadesinde Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nda boğarak öldürdüğünü ve mezarlığa gömdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından mezarlıkta arama yapan ekipler küçük Şirin'in cansız bedenine ulaştı.

6 yaşındaki Şirin\'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti

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Son Dakika 3.Sayfa 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mert çelik:
    idam yok kım kaldırdı ıdamı 60 3 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Nasıl bi ülke olduk.. ne pis bir dünya.. ne kadar kirli ruhlar.. nasıl bir karanlık bu.. ya valla artık iğrenir oldum herşeyden.. 57 0 Yanıtla
  • HKNYLDN:
    Narinlere, Şirinlere bu zulmleri yaşatanları, keyfi sefa içinde yaşatan sisteme, kanuna, yargısına lanet olsun..! 37 0 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    Allah sızlar 32 0 Yanıtla
  • Fatma Akbulut:
    çocuklara kıyan eller kırılsın bir çiçek daha soldu idam olmadığı sürece çok çiçekler solar 21 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM. 9 0 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    idam yoksa daha çok şirinler narinler göreceğiz 5-10 yıl yatıp çıkıyorlar .... 7 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    Allah sizi ıslah etsin! Ne oldu insana böyle?! 1 0 Yanıtla
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