Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisinin devrilmesi ve bir kabinin devrilen direğe çarpması sonucunda yaşanan kazada 8 kişi kayalık alana düştü. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 7 kişi olay anında 3 kişi de tahliye esnasında yaralandı.
600 metre yükseklikteki kurtarma çalışmaları sürerken bebek ve çocukların kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı. Teleferiklerden helikopterle indirilen bebek ve çocukların tedbir amaçlı sağlık kontrolüne götürüldüğü görüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Antalya'da teleferikte mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, "Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Bölgede 543 personelin çalışmalara devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya bir sonraki açıklamasında "Antalya'da mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
AFAD Başkanı Okay Memiş son yaptığı açıklamada olay yerindeki durumla ilgili bilgi verdi. Memiş, 16 kabindeki 128 kişinin tahliye edildiğini belirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Teleferikte mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı - Son Dakika
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