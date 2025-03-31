7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı - Son Dakika
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7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 8 gün önce sokak köpeklerinden kaçarken motosiklet çarpması sonucu ağır yaralanan 61 yaşındaki Ercan Uzunlar yaşam savaşını kaybetti. Uzunlar'ın oğlu Metehan Uzunlar'ın da 2018 senesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

31.03.2025 19:24
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 8 gün önce trafiğe kapalı yolda motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Ercan Uzunlar (61), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ercan Uzunlar'ın oğlu Metehan Uzunlar'ın da 2018 yılında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı

SOKAK KÖPEKLERİNDEN KAÇARKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

Olay, 23 Mart'ta Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Enes A. (24), trafiğe kapalı olan caddede seyir halindeyken sokak köpekleri kendisini kovalayınca kaçmaya başladı. Bu sırada seyir halinde olan Enes A.'nın kullandığı motosiklet, cadde üzerinde koşan Ercan Uzunlar'a çarptı.

7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazada, ağır yaralanan Uzunlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü Enes A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı

OĞLU GİBİ BAYRAMDA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Ercan Uzunlar, 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Bu arada Ercan Uzunlar'ın oğlu Metehan Uzunlar'ın da 2018 yılındaki Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal:
    köpeklerden kaçtığı falan yok son sürat gelip adama vuruyor cinayetten tutuklanmalı 3 0 Yanıtla
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