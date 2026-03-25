700 lira alacağı için IBAN verdi, cezaevine girdi

Adana’da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve 2005 yılında kavgayı ayırırken vurulması sonucu protez bacakla hayatını sürdüren 43 yaşındaki T.T., dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine girdi. T.T., 700 TL alacağını tahsil etmek için verdiği IBAN’ın dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle yargılandı.

İddiaya göre, kuşçu kahvesine gelen ve kendisini Ö.K. olarak tanıtan bir kişi, T.T.’den güvercin ve çeşitli malzemeler aldıktan sonra 700 TL borçlandı. Parasının olmadığını söyleyen şüpheli, birkaç gün sonra ödeme yapacağını belirtti.

IBAN ÜZERİNDEN PARA AKIŞI SAĞLADI

Daha sonra T.T.’yi arayan şüpheli, babasının Diyarbakır’dan para göndereceğini söyleyerek IBAN numarasını istedi. T.T.’nin hesabına gelen paranın 700 TL’sini alan şüpheliye kalan tutarı veren T.T., aynı işlemin birkaç kez tekrarlanmasının ardından durumdan şüphelendi ve hesabına para gönderilmesini istemedi.

Ancak yapılan incelemede, farklı kişilerin de aynı IBAN’a para gönderdiği ve şüphelinin kendisini komutan olarak tanıtıp “şehit ailelerine kurban kesilecek” bahanesiyle vatandaşlardan para topladığı ortaya çıktı.

CEZASI KESİNLEŞTİ

Olay sonrası açılan davada T.T. hakkında ilk olarak 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinaf sürecinin ardından yeniden görülen davada ceza 5 yıl 2 ay 15 gün olarak kesinleşti. Aranan şahıslar kapsamında ekipler tarafından evinden alınan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve daha sonra cezaevine gönderildi.