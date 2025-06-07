76 Yaşındaki Adam Yaylada Kayboldu

Yayla yolunda kayboldu, gece boyunca devam eden aramalar sürüyor

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Maha Yaylası'na gitmek için evinden ayrılan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'den dünden bu yana haber alınamıyor. Gece boyunca süren arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam ediliyor.

Gazipaşa ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi'nde, Maha Yaylası'na gitmek üzere evinden çıkan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz kayboldu. Dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Karadeniz için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Akşam dönmeyince yakınları aramaya başladı

Hüseyin Karadeniz, 6 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Maha Yaylası'na gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak akşam saatlerine kadar geri dönmeyen Karadeniz'den haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Gece boyu arama yapıldı

İhbar üzerine harekete geçen Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gece boyunca sürdürülen çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timleri de katıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler sabaha kadar aramalarını sürdürdü.

Kameraya evden çıkış anı yansıdı

Öte yandan Hüseyin Karadeniz'in 6 Haziran günü öğle saatlerinde evinden ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı. Kısa süreli görüntüde Karadeniz'in bastonuyla birlikte evden çıktığı anlar yer alıyor. Ekipler, kaydın analizinden hareketle yaşlı adamın güzergahını belirlemeye çalışıyor.

Muhtardan çağrı

Güneyköy Mahallesi Muhtarı Yahya Küçükballı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hüseyin Karadeniz'i görenlerin en yakın jandarma birimine ya da mahalle muhtarlığına bilgi vermelerini istedi. Mahalle sakinleri de gönüllü olarak arama çalışmalarına katılıyor.

Arama ekipleri, bugün de gün boyu çalışmalarına devam edecek. Ancak şu ana kadar yaşlı adamdan herhangi bir iz bulunamadı.