8 dairede ne var ne yok çaldılar, tavla bile oynadılar - Son Dakika
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8 dairede ne var ne yok çaldılar, tavla bile oynadılar

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Mersin'de yazlık apartmana hırsızlar dadandı. 8 dairede ne var ne yok çalan hırsızların soğuk içecek içip tavla oynadığı tespit edildi. 4 hırsız gözaltına alınırken evi soyulan apartman sakinleri, "Beyaz eşyalarımı alıp götürmüşler, klimayı sökmüşler. Ortalık savaş alanı gibiydi." dedi.

09.04.2025 10:00  Güncelleme: 10:12
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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı yaşandı. Daire sahiplerinden İrfan Nergiz, eve gittiğinde apartmanın merdiven elektriğinin kesik olduğunu fark etti. Dairesine girdiğinde kapısının açık ve iç kapıların de kırık olduğunu gören Nergiz, evine hırsız girdiğini anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede aynı binada 7 dairede daha hırsızlığın gerçekleştiğini belirledi. Hırsızların bazı dairelere balkon camlarını kırarak girdikleri ve çaldıkları eşyaları balkonlardan taşıdıkları tespit edildi.

8 dairede ne var ne yok çaldılar, tavla bile oynadılar

KAMERAYA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, bölgedeki iş yeri ve otellerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Apartmana giren-çıkan ve çevrede gözetleme yapan şüpheliler, güvenlik kameraları izlenerek tespit edildi. Ayrıca güvenlik kameralarına hırsızların çaldıkları eşyalarla apartmandan ayrılmaları da yansıdı. Eşkalleri ve kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri M.Ş., S.K., C.S. ve S. D., Erdemli polisinin eş zamanlı yaptığı baskınlarla yakalandı.

8 dairede ne var ne yok çaldılar, tavla bile oynadılar

TAŞIYAMADIKLARINI SÖKTÜLER

Hırsızları sorguya alan polis, çalıntı eşyaların satıldığı yerleri de saptadı. Soruşturma kapsamında hırsızların, taşımada zorlandıkları buzdolaplarının motorlarını söktükleri, bunun dışında evlerdeki mikrodalga fırın, elektrikli su sebilleri, yataklar, klima ve televizyon gibi eşyaları da çaldıkları ortaya çıktı.

8 dairede ne var ne yok çaldılar, tavla bile oynadılar

TAVLA BİLE OYNADILAR

Hırsızlık yapılan evlerde yapılan incelemelerde, şüphelilerin bir süre dairelerde kaldıkları, yazdan kalma soğuk içecekleri içtikleri ve tavla oynadıkları da tespit edildi.

8 dairede ne var ne yok çaldılar, tavla bile oynadılar

"ORTALIK SAVAŞ ALANI GİBİYDİ"

Evi soyulan apartman sakinlerinden İrfan Nergiz, gördüklerini şu sözlerle anlattı: "6 aydır daireme gelmedim. Akşam daireme geldiğimde kapıların açık olduğunu gördüm. İçeriye baktığımda her taraf dağınıktı. Odaları gezdiğimde dairemde hırsızlık yapıldığını fark ettim. Beyaz eşyalarımı alıp götürmüşler, klimayı sökmüşler. Ortalık savaş alanı gibiydi. Merdivenden inerken bütün dairelerin kapılarının açıldığını fark ettim. Hemen polisi aradım, şikayetçi oldum. Bu kişiler uzun süredir evleri gözlemişler, ardından hırsızlık olayını gerçekleştirmişler."

8 dairede ne var ne yok çaldılar, tavla bile oynadılar

"SU SEBİLİNİ KAPIYA GETİRMİŞLER AMA GÖTÜREMEMİŞLER"

Dairesinde hırsızlık yapılan Yargıtay Onursal 1'inci Başkanvekili Erdal Sanlı'nın eşi Ümit Sanlı ise komşularının kendilerini arayıp, dairelere hırsızların girdiğini söylediğini dile getirdi. Evden giderken ortalığı derli toplu temiz şekilde bıraktıklarını aktaran Sanlı, "Ev şu an darmadağın. Başkalarına ait eşyaları getirmişler. Beyaz eşyalarımızı götürmüşler. Su sebilini kapıya kadar getirmişler ama götürememişler" diye konuştu. Operasyonla gözaltına alınan 4 hırsızlık şüphelisinin sorgusunu sürdüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

8 dairede ne var ne yok çaldılar, tavla bile oynadılar
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Mersin, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 dairede ne var ne yok çaldılar, tavla bile oynadılar - Son Dakika

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