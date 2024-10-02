82 Yaşındaki Adam Mantar Toplarken 16 Saat Kayboldu

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Mantar toplamaya giden 82 yaşındaki adam 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu

İSTANBUL - İstanbul Çatalca'da ormana mantar toplamaya giden 82 yaşında ki Hüseyin Güven kayboldu. Yaklaşık 16 saat süren arama çalışmaları sonucunda ormanda düştüğü yerde bulundu.

Olay dün Karamandere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğleden sonra ormanlık alana mantar toplamak için giden 82 yaşında ki Hüseyin Güven geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan ailesi Jandarmaya ihbarda bulundu. yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma, İtfaiye, AFAD, MAG AME, İHH,NESAR Silivri Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda gönüllü arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Gece boyu devam eden ve yaklaşık 16 saat süren arama çalışmaları sonucunda, saat 10.00 sıralarında ormanlık alanda düştüğü yerde bulundu. Mantar ararken düşen yaşlı adam soğuk havanında etkisiyle olduğu yerde kalmış ve hareket edememiş. Ormanlık alana ambulans giremediği için güveni bulan ekipler sedyeyle traktörün römorkuna koyarak ormanlık alandan çıkarttı. Daha sonra da yol üzerinde bekleyen ambulansa alınan Hüseyin Güven hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞT-ZA-