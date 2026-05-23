82 Yaşındaki Balıkçı Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan 82 yaşındaki şahıs geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Akçakoca ilçesinde kıyı balıkçılığı yapan 82 yaşındaki Ramiz Özer, denizde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndan teknesiyle denize açılan Ramiz Özer, fenalaştı. İddiaya göre, denizde kalp krizi geçiren Özer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumu fark eden diğer balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Barınağa getirilen Özer'in yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Remzi Özer'in vefatı ailesi ve balıkçı camiasını yasa boğdu. - DÜZCE