82 Yaşındaki Turist Denizde Boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren 82 yaşındaki Slovakya vatandaşı boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil yapmak üzere Manavgat'a gelen 82 yaşındaki Slovakya uyruklu turist Jan Uher, otelin sahilinden denize girdi. Bir süre sonra denizde hareketsiz halde fark edilen Uher, çevredeki turistler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz turist, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Jan Uher'in cansız bedeni, Cumhuriyet Başsavcısı, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayı gören çevredeki bir vatandaş, "yabancı bir turist denizde boğuldu, başka bir turist ise onu denizden çıkardı ama durumu kötüydü. Ambulans geldi şahsı hastaneye götürdü" dedi. - ANTALYA