Siros'tan Hayfa'ya gidecek Crown Iris gemisinde bomba araması - Son Dakika
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Siros'tan Hayfa'ya gidecek Crown Iris gemisinde bomba araması

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Siros\'tan Hayfa\'ya gidecek Crown Iris gemisinde bomba araması
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Yunanistan'daki Siros Adası'ndan İsrail'in Hayfa kentine sefer yapacak Crown Iris adlı yolcu gemisi, gövdesine patlayıcı yerleştirildiği ihbarının ardından aramaya alındı. Arama köpeği ve dalgıç destekli kontrollerde ilk aşamada düzeneğe rastlanmazken, geminin yola çıkabilmesi için uzmanların kapsamlı incelemesi bekleniyor. Aynı gün Avrupa'da 6 yolcu uçağı da benzer ihbarlarla incelemeye alındı.

Yunanistan'dan İsrail'e gidecek olan yolcu gemisine yönelik bomba ihbarının ardından gemide inceleme başlatıldı.

Yunanistan'ın Siros Adası'ndan İsrail'in Hayfa kentine gidecek olan Panama bayraklı Crown Iris adlı yolcu gemisine yönelik bomba ihbarında bulunuldu. Kimliği belirsiz bir kişi, geminin gövdesine patlayıcı düzenek yerleştirildiğini iddia etti. Gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat bulunduğu aktarıldı.

İLK KONTROLLERDE PATLAYICI ÇIKMADI

Sahil güvenlik ekipleri, patlayıcı madde arama köpeği ve bir dalgıcın desteğiyle gemide arama yaparken, özel bir sahil güvenlik birimi de olay yerine sevk edildi. İlk kontrollerde herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı. Geminin seferine devam edebilmesi için sahil güvenlik uzmanlarının daha kapsamlı inceleme yapması bekleniyor.

AVRUPA'DA 6 YOLCU UÇAĞINDA BOMBA PANİĞİ

Avrupa'da ise bugün 6 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu. Polonya ve İtalya'da ikişer, İspanya ve Bulgaristan'da ise birer yolcu uçağı, art arda gelen bomba ihbarlarının ardından incelemeye alınırken, yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Kaynak: İHA
Yunanistan3. SayfaPanamaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Siros'tan Hayfa'ya gidecek Crown Iris gemisinde bomba araması - Son Dakika
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