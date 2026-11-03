İsrail’e giden yolcu gemisine bomba ihbarı! Bin 537 kişi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail’e giden yolcu gemisine bomba ihbarı! Bin 537 kişi tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail’e giden yolcu gemisine bomba ihbarı! Bin 537 kişi tahliye edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Siros Adası'nda İsrail'e gitmek üzere limanda bekleyen Crown Iris adlı yolcu gemisine yönelik bomba ihbarı güvenlik alarmına neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler gemide arama başlatırken, aralarında yolcuların da bulunduğu 1.537 kişinin güvenliği için tahliye işlemleri devreye alındı. İlk incelemelerde patlayıcıya rastlanmazken, gemideki aramalar genişletildi.

Yunanistan’ın Siros Adası’ndan İsrail’in Hayfa kentine gitmeye hazırlanan Panama bayraklı Crown Iris yolcu gemisine bomba ihbarı yapıldı. Geminin gövdesine patlayıcı yerleştirildiğini öne süren kimliği belirsiz kişinin ihbarı üzerine limanda güvenlik operasyonu başlatıldı. Gemide bulunan 940 yolcu ve 597 mürettebat için tahliye işlemleri başlatılırken, ilk aramalarda herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı.

Avrupa'da peş peşe gelen bomba ihbarlarına bir yenisi de Yunanistan'da eklendi. İsrail'e gitmek üzere Siros Adası'ndaki limanda bulunan Crown Iris adlı yolcu gemisi, bomba ihbarı üzerine alarma geçti.

Panama bayrağı taşıyan ve İsrailli Mano Maritime şirketi tarafından işletilen geminin gövdesine patlayıcı yerleştirildiğini iddia eden kimliği belirsiz bir kişinin ihbarı, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

GEMİDE BİN 537 KİŞİ BULUNUYORDU

İhbarın yapıldığı sırada gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat olmak üzere toplam 1.537 kişinin bulunduğu bildirildi. İsrail'in Hayfa kentine hareket etmesi planlanan gemide güvenlik önlemleri artırılırken, sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Aramalara patlayıcı madde tespitinde kullanılan özel eğitimli köpek ve bir dalgıç da katıldı. Ayrıca Sahil Güvenlik bünyesindeki özel bir birim incelemelere destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yunanistan devlet yayın kuruluşu ERT'nin aktardığına göre, ihbarın ardından gemideki yolcuların tahliyesine başlandı. Yolcuların, kontroller tamamlanıncaya kadar Siros-Ermoupoli Belediyesi tarafından tahsis edilen alanlara götürülmesi planlandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin ilk incelemelerinde herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı. Ancak geminin su altında kalan bölümlerinin de kontrol edilmesi amacıyla daha kapsamlı bir inceleme yapılması için özel su altı operasyon biriminin bölgeye gelmesi beklendi.

AVRUPA'DA BOMBA İHBARLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan aynı gün Avrupa'da yolcu uçaklarını hedef alan bir dizi bomba ihbarı da güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Reuters'ın haberine göre, salı günü Avrupa'da en az 7 uçuşa bomba ihbarı yapıldı. Polonya, Bulgaristan, İtalya ve İspanya'daki havalimanlarında güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde uçaklarda herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı.

İhbarların sorumluluğunu üstlenen herhangi bir kişi ya da kuruluş bulunmazken, yetkililer olaylar arasında bağlantı olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı.

Siros'tan Hayfa'ya gidecek Crown Iris gemisinde bomba aramasıSiros'tan Hayfa'ya gidecek Crown Iris gemisinde bomba araması Avrupa hava sahasında bomba tehdidi alarmı: Dört uçak arandı, Ryanair uçağı Murcia'ya acil indiAvrupa hava sahasında bomba tehdidi alarmı: Dört uçak arandı, Ryanair uçağı Murcia'ya acil indi
YunanistanTürkiyeİsrailSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Çağatay Ulusoy’un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor
Liverpool’un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı Liverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı
Liverpool Teknik Direktörü Iraola’dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
Çocukların kullandığı üründe büyük tehlike Bakanlık toplatıyor Çocukların kullandığı üründe büyük tehlike! Bakanlık toplatıyor
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Galatasaray-Stuttgart maçı içi için televizyonunu açanlar şoke oldu Galatasaray-Stuttgart maçı içi için televizyonunu açanlar şoke oldu
00:09
İran’dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
00:05
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk’u da bezdirdi: Çok kötüydü
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü
23:32
Victor Osimhen’i çıldırtan olay Yedek kulübesine şikayet etti
Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti
22:39
Üst üste ikinci zafer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uçuşa geçti
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
22:11
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
21:31
Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga
Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga
21:27
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
20:18
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 00:30:05. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail’e giden yolcu gemisine bomba ihbarı! Bin 537 kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android