İsrail’e giden yolcu gemisine bomba ihbarı! Bin 537 kişi tahliye edildi

Yunanistan’ın Siros Adası’ndan İsrail’in Hayfa kentine gitmeye hazırlanan Panama bayraklı Crown Iris yolcu gemisine bomba ihbarı yapıldı. Geminin gövdesine patlayıcı yerleştirildiğini öne süren kimliği belirsiz kişinin ihbarı üzerine limanda güvenlik operasyonu başlatıldı. Gemide bulunan 940 yolcu ve 597 mürettebat için tahliye işlemleri başlatılırken, ilk aramalarda herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı.

Avrupa'da peş peşe gelen bomba ihbarlarına bir yenisi de Yunanistan'da eklendi. İsrail'e gitmek üzere Siros Adası'ndaki limanda bulunan Crown Iris adlı yolcu gemisi, bomba ihbarı üzerine alarma geçti.

Panama bayrağı taşıyan ve İsrailli Mano Maritime şirketi tarafından işletilen geminin gövdesine patlayıcı yerleştirildiğini iddia eden kimliği belirsiz bir kişinin ihbarı, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

GEMİDE BİN 537 KİŞİ BULUNUYORDU

İhbarın yapıldığı sırada gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat olmak üzere toplam 1.537 kişinin bulunduğu bildirildi. İsrail'in Hayfa kentine hareket etmesi planlanan gemide güvenlik önlemleri artırılırken, sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Aramalara patlayıcı madde tespitinde kullanılan özel eğitimli köpek ve bir dalgıç da katıldı. Ayrıca Sahil Güvenlik bünyesindeki özel bir birim incelemelere destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yunanistan devlet yayın kuruluşu ERT'nin aktardığına göre, ihbarın ardından gemideki yolcuların tahliyesine başlandı. Yolcuların, kontroller tamamlanıncaya kadar Siros-Ermoupoli Belediyesi tarafından tahsis edilen alanlara götürülmesi planlandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin ilk incelemelerinde herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı. Ancak geminin su altında kalan bölümlerinin de kontrol edilmesi amacıyla daha kapsamlı bir inceleme yapılması için özel su altı operasyon biriminin bölgeye gelmesi beklendi.

AVRUPA'DA BOMBA İHBARLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan aynı gün Avrupa'da yolcu uçaklarını hedef alan bir dizi bomba ihbarı da güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Reuters'ın haberine göre, salı günü Avrupa'da en az 7 uçuşa bomba ihbarı yapıldı. Polonya, Bulgaristan, İtalya ve İspanya'daki havalimanlarında güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde uçaklarda herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı.

İhbarların sorumluluğunu üstlenen herhangi bir kişi ya da kuruluş bulunmazken, yetkililer olaylar arasında bağlantı olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı.