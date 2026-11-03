Avrupa hava sahasında bomba tehdidi alarmı: Dört uçak arandı, Ryanair uçağı Murcia\'ya acil indi

Avrupa'nın farklı noktalarına uçan dört yolcu uçağı, bomba ihbarları nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında incelemeye alındı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da iki uçak kontrol edildi, İspanya'nın Murcia kentine acil iniş yapan bir uçakta da arama yapıldı. Bulgaristan basını ise İsrail'den gelen bir uçağın bomba tehdidi nedeniyle Sofya Havalimanı'na iniş yaptığını aktardı.

181 KİŞİLİK UÇAK BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ

Londra Heathrow Havalimanı'ndan kalkan ve Varşova'nın ana havalimanı Chopin'e gitmekte olan bir yolcu uçağı, planlanmamış şekilde Varşova-Modlin Havalimanı'na yönlendirildi. İçinde 181 kişinin bulunduğu uçakta uzman ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Danimarka medyasına göre Kopenhag'dan Varşova Chopin Havalimanı'na giden başka bir uçak da bomba tehdidi aldı. Uçak normal şekilde iniş yaptıktan sonra güvenlik kontrollerinden geçirildi.

İspanya'nın güneyindeki Murcia Havalimanı'nda ise Manchester'dan havalanan bir Ryanair uçağı, bomba tehdidi nedeniyle acil iniş gerçekleştirdi. Murcia bölgesinde İspanyol hükümetini temsil eden Francisco Lucas'ın açıklamasına göre uçakta mürettebat dahil 121 kişi bulunuyordu.

VARŞOVA-MODLİN HAVALİMANI YENİDEN AÇILDI

Varşova-Modlin Havalimanı yönetimi, bomba ihbarının ardından geçici olarak durdurulan operasyonların yeniden başladığını açıkladı.

Yetkililer, ihbarda söz edilen uçakta aramaların sürdüğünü belirtirken, yolcu ve mürettebatın terminalde tutulduğunu duyurdu. Havalimanındaki bazı bölümlerin ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı kaydedildi.

BİR GÜN ÖNCE DE WIZZ AIR UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

Son olaylar, bir gün önce yaşanan benzer bir güvenlik alarmının ardından geldi.

Londra Luton Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitmekte olan bir Wizz Air uçağı, sefer sırasında alınan bomba tehdidi nedeniyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Uçağa iniş öncesinde bir Macar savaş uçağı eşlik etmişti. Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda yapılan güvenlik kontrollerinin ardından uçakta herhangi bir tehlikeli unsur bulunmadığı açıklandı.

Wizz Air sözcüsü, gerekli incelemelerin tamamlandığını ve herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadığını söyledi. Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi de savaş uçağının eskort görevinin Macar hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı.