Los Angeles\'te 13 Pitbull Köpeği Tarafından Öldürülen Adamın Cesedi Bulundu

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İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'de yalnız yaşayan 35 yaşındaki adam sahibi olduğu 13 pitbull köpek tarafından parçalanarak öldürüldü.

Sabah saatlerinde adamı ziyarete giden bir arkadaşı, bahçede parçalanmış cesedini buldu. Olay yerine gelen polis, ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde adamın, köpeklere tem verdiği sırada köpeklerinin saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

Helikopter görüntüleri, kanlar içinde yatan adamın cesedinin bahçesindeki bir kapalı alanın içinde yüzüstü yattığını gösterirken, etrafta dört yetişkin pitbull ve sekiz yavrunun dolaşıp dövüştüğünü gösterdi.

Polis, itfaiyeciler ve hayvan kontrol ekipleri daha sonra köpekleri toplamak için çatıdan tırmanarak bahçeye indi.

Beş yetişkin ve dört ila altı aylık olan sekiz yavru köpek, adamın cesedinin bahçeden alınması için komşu bahçeye konuldu.

Kurbanın babası şimdi köpekleri 'el koyma ve inceleme' için hayvan kontrolüne devretti.