ABD\'de Boeing 737-800 Tipi Uçağın Motor Kapağı Kalkış Sırasında Koparak Kanada Çarptı

ABD'de Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının motor kapağı kalkış sırasında yerinden çıktı.
ABD'de Southwest Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının dün kalkış sırasında motor kapağı koparak uçak kanadına çarptı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, Denver-Houston seferini yapan uçağında yerel saatle 08.00 sıralarında Denver Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde acil iniş gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Havayolları firması tarafından yapılan açıklamada ise uçakta teknik bir arıza yaşandığı, yolcular için yeni bir uçuş ayarlandığı ve bakım ekiplerinin uçakta inceleme yaptığı kaydedildi. - WASHINGTON
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