Polis gelince evini havaya uçurmuştu! ABD polisi ülkeyi karıştıran olayın görüntülerini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polis gelince evini havaya uçurmuştu! ABD polisi ülkeyi karıştıran olayın görüntülerini paylaştı

Geniş Video İzle

ABD'nin Virginia eyaletinde, bir şüphelinin kendi evini havaya uçurduğu olayın vücut ve araç kamerası görüntüleri basın toplantısıyla paylaşıldı. Aralık 2023'te meydana gelen olayda, polise direnen 56 yaşındaki James Yoo, evinin içine barikat kurmuş ve polise ateş etmişti. Bir süre sonra evde şiddetli bir patlama meydana gelmiş ve Yoo hayatını kaybetmişti.

11.06.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Aralık 2023'te meydana gelen ve bir şüphelinin kendi evini havaya uçurarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin polis aracı ve vücut kamerası görüntüleri, 7 Haziran'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

EVİN İÇİNE BARİKAT KURMUŞTU

ABD'nin Virginia eyaletinde Aralık 2023'te meydana gelen olayda polis, bir kişinin evinin camından 30-40 kez işaret fişeği ateşlediği ihbarı üzerine Arlington kentindeki bir eve gelmiş, evdeki 56 yaşındaki James Yoo evin içine barikat kurarak polise direnmişti.

EVDE ŞİDDETLİ BİR PATLAMA YAŞANDI

Polis, Yoo'nun kendilerine birkaç kez ateş ettiğini belirtmiş ancak bir süre sonra evde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Yoo'nun öldüğü evin patlama anlarının vücut kamerası ve araç kamerası görüntüleri, yetkililerce 7 Haziran'da basın konferansıyla yayınlandı.

Polis gelince evini havaya uçurmuştu! ABD polisi ülkeyi karıştıran olayın görüntülerini paylaştı
Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Aralık, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis gelince evini havaya uçurmuştu! ABD polisi ülkeyi karıştıran olayın görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:35:47. #1.12#
SON DAKİKA: Polis gelince evini havaya uçurmuştu! ABD polisi ülkeyi karıştıran olayın görüntülerini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement