ABD'de İsrail Konsolosluğuna Girerek Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yapan 70 Gösterici Gözaltına Alındı - Son Dakika
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ABD'de İsrail Konsolosluğuna Girerek Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yapan 70 Gösterici Gözaltına Alındı

ABD'nin San Francisco kentinde İsrail konsolosluğuna girerek Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan Filistin destekçisi 70 gösterici, gözaltına alındı. Uluslararası Yahudi Anti-Siyonist Ağı (IJAN) adlı grubun çağrısıyla toplanan göstericiler, konsolosluğun önünde savaş karşıtı pankartlar açarak sloganlar attı. Bazı göstericiler binaya girerek gösteriyi lobide sürdürdü. Polis, dağılmayan 70 göstericiyi gözaltına aldı.

04.06.2024 11:36
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ABD'nin San Francisco kentindeki İsrail konsolosluğuna girerek Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan Filistin destekçisi 70 gösterici, gözaltına alındı.

Dünya genelinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamını durdurması çağrısıyla düzenlenen gösteriler sürüyor. ABD'nin San Francisco kentinde Uluslararası Yahudi Anti-Siyonist Ağı (IJAN) adlı grubun çağrısıyla 100'den fazla gösterici, İsrail konsolosluğunun önünde toplandı. Konsolosluğun kapısına savaş karşıtı ifadelerin yer aldığı pankartlar asan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı. Bazıları binaya girerek gösteriyi lobide sürdürdü. Polis, "dağılın" çağrısına uymayan 70 göstericiyi gözaltına aldı. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İHA

San Francisco, Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de İsrail Konsolosluğuna Girerek Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yapan 70 Gösterici Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de İsrail Konsolosluğuna Girerek Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yapan 70 Gösterici Gözaltına Alındı - Son Dakika
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