ABD'de uçakta siniri krizi geçiren kadın, yolculara tükürdü kendisini engellemeye çalışan uçuş görevlisini ısırdı - Son Dakika
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ABD'de uçakta siniri krizi geçiren kadın, yolculara tükürdü kendisini engellemeye çalışan uçuş görevlisini ısırdı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde bir United Airlines uçuşunda sinir krizi geçiren bir kadın, diğer yolculara tükürüp hakaret etti ve bir uçuş görevlisini ısırdı. United Airlines, kadının agresif ve huzursuz edici davranışları nedeniyle uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı. Olayın ardından yolcu, uçağın Orlando'ya inmesi sonrası emniyet yetkilileri tarafından çıkarıldı. Bu olay, uçağın orijinal uçuşunu 3.5 saat geciktirdi.

11.07.2024 10:50  Güncelleme: 11:03
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Amerika Birleşik Devletleri'nde bir United Airlines uçuşu sırasında sinir krizi geçiren bir kadın, diğer yolculara tükürüp hakaret etti ve kendisini engellemeye çalışan uçuş görevlisini ısırdı. Olay sonrası uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

UÇUŞ GÖREVLİLERİ KADINI BAĞLAMAK ZORUNDA KALDI

United, yolcunun "agresif ve huzursuz edici" hale gelmesi nedeniyle uçuş görevlilerinin onu bağlamak zorunda kaldığını belirtti. TMZ'nin paylaştığı videoda, yolcunun serbest kalmak için daha da sinirlendiği ve ağzını kullanmaya çalıştığı görülüyor. Yetkililer yolcunun adını henüz açıklamadı.

Başka bir yolcunun kaydettiği videoda, kadının "Çıldırdı" ve "United Airlines'a gelmeyin, bu insanların tutum problemi var" dediği duyuluyor. Yolcu ayrıca, "İşlerini yapmıyorlar. Beni kelepçeliyorlar. Niye beni kelepçeliyorsunuz?" diye sordu.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

United, yolcuyu bağlamanın herkesin güvenliği için gerekli olduğunu açıkladı. "Uçuş görevlilerimiz durumu yatıştırmak ve diğer yolcuları korumak için çalıştı ve Orlando'ya indikten sonra emniyet yetkilileri uçağa geldi ve yolcu çıkarıldı," dedi.

YOLCULARA TÜKÜRDÜ

TMZ'ye göre, sinirli yolcunun başka bir ses kaydında insanlara tükürdüğü duyuluyor. Bir tanık, yolcunun diğer yolculara yumruk attığını söyledi. Yolcunun, "Ne yapacaksınız, beni mi öldüreceksiniz?" ve " Rusya'ya geri dön" dediği duyulabiliyor.

Uçak indiğinde ve yolcu çıkarıldığında, diğer yolcular alkışladı. Fotoğraflar, yolcunun Orlando havaalanından polisler eşliğinde çıkarıldığını gösteriyor. Bu olay, uçağın orijinal uçuşunu 3.5 saat geciktirdi.

ABD'de uçakta siniri krizi geçiren kadın, yolculara tükürdü kendisini engellemeye çalışan uçuş görevlisini ısırdı
ABD'de uçakta siniri krizi geçiren kadın, yolculara tükürdü kendisini engellemeye çalışan uçuş görevlisini ısırdı
ABD'de uçakta siniri krizi geçiren kadın, yolculara tükürdü kendisini engellemeye çalışan uçuş görevlisini ısırdı
ABD\'de uçakta siniri krizi geçiren kadın, yolculara tükürdü kendisini engellemeye çalışan uçuş görevlisini ısırdı

Amerika Birleşik Devletleri, United Airlines, Havacılık, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de uçakta siniri krizi geçiren kadın, yolculara tükürdü kendisini engellemeye çalışan uçuş görevlisini ısırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: buda tiktok icinmi bu showu yaptı sen uçağa binene kadar gül oyna zıpla hopla uçakta sinir krizi gecir sonra gel bunu bize yuttur he vay be güzel tiyatro :)) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: ABD'de uçakta siniri krizi geçiren kadın, yolculara tükürdü kendisini engellemeye çalışan uçuş görevlisini ısırdı - Son Dakika
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