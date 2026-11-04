ABD Deniz Piyade Tümeni, Okinawa'da eğitim kazasında 1 ABD askerinin öldüğünü duyurdu

ABD Deniz Piyade Tümeni, Okinawa'da eğitim kazasında 1 ABD askerinin öldüğünü duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya'nın Okinawa eyaletindeki Camp Schwab Askeri Üssü'nde dün yaşanan eğitim kazasında 1 ABD askeri yaşamını yitirdi. ABD 3. Deniz Piyade Tümeni olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu ve askerin kimliği açıklanmadı.
Japonya'nın Okinawa eyaletinde bulunan ABD Deniz Piyadeleri'ne ait Camp Schwab Askeri Üssü'nde meydana gelen eğitim kazasında 1 ABD askeri hayatını kaybetti.
Japonya'da yaklaşık 30 bin ABD askerine ev sahipliği yapan Okinawa eyaletinde askeri eğitim kazası meydana geldi. ABD 3. Deniz Piyade Tümeni tarafından yapılan açıklamaya göre, eyaletteki Camp Schwab Askeri Üssü'nde dün meydana gelen eğitim kazasında 1 ABD askeri hayatını kaybetti. Yaşanan eğitim kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Deniz piyademizin ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Hayatını kaybeden askerin kimliği açıklanmazken, Tümen Sözcüsü Üsteğmen Hannah Ladd, konuya ilişkin paylaşabilecekleri ek bir bilginin bulunmadığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?