ABD Dışişleri Bakanı Austin, İran'ı uyardı: 'Ciddi sonuçlarla karşılaşacak' - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Austin, İran'ı uyardı: 'Ciddi sonuçlarla karşılaşacak'

ABD Dışişleri Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara operasyonuyla ilgili olarak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü ve İran'ın İsrail'e doğrudan saldırması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtti. İsrail ordusu, 2006'dan bu yana ilk kez Lübnan sınırında kara harekatına devam ederken, havadan da saldırılar düzenliyor. Son saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

01.10.2024 10:53
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ABD Dışişleri Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara operasyonuna dair İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, " İran, İsrail'e doğrudan saldırması halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacak" dedi. İsrail ordusu ise Lübnan'a gece boyu saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun 2006'dan bu yana ilk kez Lübnan sınırına bazı köylere başlattığı "sınırlı" kara harekatı devam ediyor. Kara saldırısına havadan savaş uçakları da destek veriyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sidon kentinde bulunan Ayn el-Hilve Mülteci Kampını vurdu. Mülteci kampına 7 Ekim'den bu yana ilk kez gerçekleştirilen saldırıda, Filistin Fetih Hareketi'nin askeri kanadı Aksa Şehitleri Tugay komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makde'nin evinin hedef aldığı aktarıldı. Makde'nin saldırıdan kurtulduğu, oğlu Hasan el-Makde dahil en az 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İsrail ordusunun ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Daoudiya kasabasında bir evi bombalaması sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Başkent Beyrut'un güneyine de saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Dahiyeh'te Hizbullah'a ait silah üretim ve diğer askeri altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtti.

"İran, İsrail'e saldırması halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacak"

ABD Dışişleri Bakanı Lloyd Austin, son gelişmelere dair İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Austin görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile güvenlik gelişmelerini ve İsrail operasyonlarını ele almak üzere görüştüm. ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini açıkça belirttim. Lübnan Hizbullah'ının İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine 7 Ekim tarzı saldırılar düzenlemesini önlemek için sınır boyunca saldırı altyapısının ortadan kaldırılmasının gerekliliği konusunda anlaştık. Sınırın her iki yakasındaki sivil halkın evlerine güvenle dönebilmesini sağlamak için diplomatik bir çözüme ihtiyaç olduğunu tekrar teyit ettim ve ABD'nin İran ve İran destekli terör örgütlerinden gelen tehditlere karşı ABD personelini, ortaklarını ve müttefiklerini savunmak için iyi bir konumda olduğunu ve herhangi bir aktörün gerginliği kullanmasını veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirttim. İran'ın İsrail'e karşı doğrudan askeri saldırı başlatmayı seçmesi durumunda İran için ciddi sonuçların olacağını yineledim" ifadelerini kullandı.

BAE'den Lübnan halkına 100 milyon dolarlık yardım paketi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise BAE'nin "Lübnan'ın birliği, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz tutumunu" yeniden teyit ettiği belirtildi. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan'ın Lübnan halkına acil 100 milyon dolarlık yardım paketinin ulaştırılması talimatını verdiği aktarıldı. Ayrıca gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için uluslararası destek çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası hukuka uygun olarak sivillere tam koruma sağlanmasının önemi vurgulandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Lloyd Austin, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, beyrut, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD Dışişleri Bakanı Austin, İran'ı uyardı: 'Ciddi sonuçlarla karşılaşacak' - Son Dakika

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