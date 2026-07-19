ABD, İran'ın Nükleer Santrali'ne Saldırdı

İran Atom Enerjisi Kurumu, Huzistan eyaletinde yapımı devam eden Darkhoin Nükleer Santrali sahasına ABD güçleri tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ile ABD arasındaki gerilim, karşılıklı saldırılarla giderek tırmanıyor. İran Atom Enerjisi Kurumu, Huzistan eyaletinde yapımı devam eden Darkhoin Nükleer Santrali sahasına ABD güçleri tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Doğası gereği zorbalık ve hukuk ihlalinden başka bir şey olmayan terörist ve suçlu ABD rejimi, yerel saatle 03.39 sıralarında uluslararası yasalara aykırı saldırgan ve vahşi bir eylemle yapımı devam eden Darkhoin enerji santrali sahasına çok sayıda mühimmatla saldırdı" denildi. Açıklamada, "terörist saldırı" olarak nitelendirilen ABD eylemi kınandı. - TAHRAN