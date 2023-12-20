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ABD Kongresi'nde İsrail protestosu: 60 gösterici gözaltına alındı - Son Dakika
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ABD Kongresi'nde İsrail protestosu: 60 gösterici gözaltına alındı

ABD Kongresi'nde bir grup, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek, Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu. Polis, yaklaşık 60 göstericiyi gözaltına aldı.

ABD Kongresi\'nde İsrail protestosu: 60 gösterici gözaltına alındı
20.12.2023 - 00:01,  Güncelleme: 00:03
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ABD Kongresi'nde bir grup, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek, Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu. Polis, yaklaşık 60 göstericiyi gözaltına aldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de yer alan Kongre binasına ziyaretçi kılığında giren bir grup protestocu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek, Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, sık sık "Ateşkes şimdi" sloganı atarken, "İnsanlar yaşamı seçti. Ateşkes şimdi" yazılı pankart açtı.

"Bizim vergilerimizle finanse edilen daha fazla şiddetin veya soykırımın yaşanmamasını talep ediyoruz"

Protestonun organizatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "Kongre ve Biden'ın İsrail'e yapılan tüm askeri yardımları durdurarak kalıcı ateşkes için hemen harekete geçmesini istiyoruz. ABD'nin İsrail'i silahlandırmayı ve Gazze'deki soykırımı kolaylaştırmayı bırakmasını talep ediyoruz. Bizim vergilerimizle finanse edilen daha fazla şiddetin veya soykırımın yaşanmamasını talep ediyoruz. Kısacası liderlerimizden militarizmden sıyrılıp hayata yatırım yapmalarını talep ediyoruz" dedi.

ABD Kongre Binası Polisi (USCP) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 60 göstericinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Bir grubun ABD Kongre binasını gezmesinin ardından bir protesto başlatma potansiyel planının farkındaydık. Kongre binaları içinde gösteri yapmak yasaya aykırıdır, bu nedenle grubun yasayı çiğneyeceği ana hazırlıklı olmak üzere ek destek getirdik" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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