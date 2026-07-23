ABD'nin İran Saldırısında 2 Ölü - Son Dakika
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ABD'nin İran Saldırısında 2 Ölü

23.07.2026 04:56
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ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında en az 2 kişi hayatını kaybetti, yardım çalışmaları sürüyor.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin İran'a karşı 12 gecedir süren saldırılarının son dalgasında bilanço netleşmeye başladı. İran kamu yayıncısı IRIB'in Huzistan eyaleti valiliği kaynaklarına dayandırdığı habere göre; ABD güçlerinin İran-Irak sınırındaki Şelemçe sınır kapısının İran tarafına düzenlediği füze saldırılarında en az 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yardım çalışmalarının sürdüğü ve sınır trafiğinin akmaya devam ettiği belirtilirken, saldırılar sırasında ve sonrasında yaşanan panik anları amatör kameralar tarafından an be an kaydedildi.

Ayrıca, Huzistan'ın yanı sıra Buşehr eyaletinin farklı kesimlerinde patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

ABD ordusu, İran'a karşı yeni saldırı dalgası başlatmıştı

ABD ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırıların 12. gecesinde devam ettiği ve bu kapsamda yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada, "Saldırılar, İran'ın sivil denizcileri ve bölgesel sulardan geçen ticari gemileri tehdit etme kabiliyetlerini daha da zayıflatmaya devam edecek" ifadelerine yer verilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Olaylar, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin İran Saldırısında 2 Ölü - Son Dakika

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