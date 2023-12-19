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ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli fırtına: 3 ölü, 600 binden fazla elektriksiz - Son Dakika
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ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli fırtına: 3 ölü, 600 binden fazla elektriksiz

ABD'nin kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan şiddetli fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti, 600 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok bölgede trafik durma noktasına geldi. Sel riskine karşı teyakkuza geçen New York Belediye Başkanı Eric Adams, kentte yaşayanlara fırtına süresince yola çıkmamaları ve toplu taşıma kullanmaları çağrısında bulundu.

ABD\'nin kuzeydoğusunda şiddetli fırtına: 3 ölü, 600 binden fazla elektriksiz
19.12.2023 - 15:27,
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ABD'nin kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan şiddetli fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti, 600 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin kuzeydoğusunda 2 gündür etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Maine, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, New Jersey ve New York'ta toplam 600 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok bölgede trafik durma noktasına geldi.

Massachusetts eyaletine bağlı Plymouth County'de 89 yaşındaki bir kişi bulunduğu aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Maine eyaletine bağlı Windham kentinde çatısındaki molozları temizlemeye çalışan bir kişi de ağaç devrilmesi sonucu öldü. New York eyaletindeki Greene County'de ise bir sürücü aracının sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Sel riskine karşı teyakkuza geçen New York Belediye Başkanı Eric Adams, kentte yaşayanlara fırtına süresince yola çıkmamaları ve toplu taşıma kullanmaları çağrısında bulundu.

Kuzey Carolina ve Maine arasındaki bölgede şiddetli rüzgar uyarıları verilirken, fırtınanın etkili olduğu kuzeydeki eyaletlerde 500'den fazla uçuş iptal edildi. - MASSACHUSETTS

Kaynak: İHA
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