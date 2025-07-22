Savcılık, Ayaslı'nın İddialarını Reddetti - Son Dakika
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Savcılık, Ayaslı'nın İddialarını Reddetti

22.07.2025 20:55
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ABD'de savcılık, Yalçın Ayaslı'nın Sezgin Baran Korkmaz'a karşı açtığı davada sunduğu dilekçede, "Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk devlet yetkilileri hakkında herhangi bir tanıklığı veya itirafçılığı söz konusu değildir" ifadelerini kullanarak, "Yalçın Ayaslı'nın amacı temelsiz beyanlarla Korkmaz'ı...

ABD'de savcılık, Yalçın Ayaslı'nın Sezgin Baran Korkmaz'a karşı açtığı davada sunduğu dilekçede, "Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk devlet yetkilileri hakkında herhangi bir tanıklığı veya itirafçılığı söz konusu değildir" ifadelerini kullanarak, "Yalçın Ayaslı'nın amacı temelsiz beyanlarla Korkmaz'ı ve Türkiye'de yaşayan ailesini korkutmaktır" dedi.

ABD'de savcılık, BoraJet'in eski sahibi Türk iş adamı Yalçın Ayaslı tarafından Sezgin Baran Korkmaz'a karşı açılan davada California Merkez Bölge Mahkemesi'ne savunma dilekçesi sundu. Savcılık, açtığı davayı ABD'de 1970 yılında çıkarılan organize suçlar, dolandırıcılık, şantaj ve yolsuzluk suçlarını cezalandıran RICO Yasası'na dayandıran Ayaslı'nın iddialarının gerçekle bağdaşmadığını ifade etti. Savcılık, Ayaslı'nın Korkmaz hakkında kamuoyuna ve mahkemeye sunduğu beyanlarının "bilinçli olarak çarpıtıldığı ve manipülatif" olduğu belirtilerek, Korkmaz'ın hiçbir zaman kara para aklama suçlamasını kabul etmediği, Türkiye devleti aleyhine tanıklık yapmadığı, New York Belediye Başkanı Eric Adams davasında muhbirlik yapmadığı ve Türk devlet yetkilileri hakkında itirafta bulunmadığını aktardı.

"Korkmaz'ın Türk devlet yetkilileri hakkında herhangi bir tanıklığı veya itirafçılığı söz konusu değildir"

ABD federal makamlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne veya Türk hükümet yetkililerine karşı yürüttüğü herhangi bir soruşturma ya da dava bulunmadığını vurgulayan savcılık, "Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk devlet yetkilileri hakkında herhangi bir tanıklığı veya itirafçılığı söz konusu değildir. Ayaslı'nın amacı, bu temelsiz beyanlarla Korkmaz'ı ve Türkiye'de yaşayan ailesini korkutmaktır. Ceza yargılamaları sonuçlanmadan önce, bir kişinin muhbir olduğunu kamuya açıklamak, işbirliği yapmayı düşünen herkesin iki kere düşünmesine yol açar, zira muhbirlik ciddi riskler taşır" dedi.

Sezgin Baran Korkmaz hakkında Utah Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen ceza davasının gizli olduğunu ve detaylarının kamuoyuna açıklanmadığını aktaran savcılık, Ayaslı'nın dilekçesinde sunduğu çok sayıda iddianın temelsiz olduğunu ve bazı noktaların tamamen yanlış bilgiye dayandırılarak manipüle edildiğini belirtti.

"Korkmaz'ın tahliyesinin New York Belediye Başkanı Eric Adams davasıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır"

Savcılık, Ayaslı'nın Korkmaz'ın New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında muhbirlik yaptığı ve bu nedenle serbest bırakıldığı iddiasını yalanlayarak, "Korkmaz kara para aklama suçlamalarını kabul etmemiştir. Korkmaz'ın tahliyesinin New York Belediye Başkanı Eric Adams davasıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

"ABD'nin Türk hükümet yetkilileri hakkında açık veya gizli bir soruşturması yoktur"

Ayaslı'nın Korkmaz hakkındaki iddialarının asıl amacının kendisi hakkında Türkiye'de süren davalarda yargı üzerinde baskı kurmak ve ABD yargı sistemini temyiz mercii gibi kullanmak olduğunu öne süren savcılık, "Yalçın Ayaslı, Türkiye'de kaybettiği davaların sonucunu etkileyebilmek adına ABD mahkemelerine baskı yapmaya çalışmakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. ABD'nin Türk hükümet yetkilileri hakkında açık veya gizli bir soruşturması yoktur. Korkmaz'ın ABD'ye ödediği

borcun yüzde 5'ten az olduğu yönündeki iddia gerçek dışıdır" dedi.

Savcılık BoraJet satışına dikkat çekti

Savcılık, Ayaslı'nın RICO Yasası kapsamında mahkemeye sunduğu belgelerde Korkmaz'ı kasıtlı olarak "ABD devleti adına çalışan bir muhbir" gibi lanse etmeye çalıştığını ve bunun da süregelen ceza davalarını tehdit ettiğini belirterek, bu durumun devletin yürüttüğü davalara zarar verebileceği uyarısında bulundu. Savcılık, Ayaslı'nın BoraJet satışındaki usulsüzlüklerinin Türk mahkemelerince tespit edildiği ve 65 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın ortaya çıkarıldığına dikkat çekti.

Savcılıktan mahkemenin durdurma kararına devam etmesi talebi

Savcılık, Ayaslı'nın mahkemeyi ve kamuoyunu yönlendirme çabalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, mahkemenin dava hakkındaki durdurma kararını koruması gerektiğini belirtti. Savcılık, ayrıca Korkmaz'ın Utah Bölge Mahkemesi'nde devam eden davasına değinerek, Korkmaz'ın dava kapsamında ödemesi gereken cezanın çoğunu ödediğini belirtti.

Korkmaz'ın avukatı ise yaptığı açıklamada, "Ayaslı'nın Korkmaz'ı şeytanlaştırmaya, ABD mahkemelerini Türkiye'deki davaları etkileme aracı olarak kullanmaya çalışmasına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

BoraJet davası

BoraJet'in satış sözleşmesinin imzalanmasından önce bilançolarını çarpıtıp, Sezgin Baran Korkmaz'ı yanılttığı şikayetiyle Ayaslı hakkında açılan davada İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayaslı'ya "satış sırasında muhasebe kayıtlarıyla oynayarak, şirketin borcunu eksik gösterdiği" suçlamasından 6 yıl, "özel belgede sahtecilik" suçlamasından da 6 yıl hapis cezası vermişti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sezgin Baran Korkmaz, Dolandırıcılık, Yalçın Ayaslı, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Savcılık, Ayaslı'nın İddialarını Reddetti - Son Dakika

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