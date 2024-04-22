ABD'li yetkili, Suriye'nin Haseke bölgesindeki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Harap el-Cir Üssü'ne Irak topraklarından 5 roket fırlatıldığını belirtti.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretten günler sonra Irak topraklarından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine saldırı gerçekleştirildi. Suriye'nin Haseke bölgesindeki Harap el-Cir Üssü'ne dün yerel saatle 21.50 sıralarında gerçekleştirilen saldırının ardından ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, üsse Irak topraklarından 5 roket fırlatıldığını belirtti. Yetkili saldırıyı başarısız olarak nitelendirdi.
"Saldırıda kullanılan roket rampasının bulundu"
Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ise, ABD üssüne gerçekleştirilen roketli saldırının ardından Suriye sınırı yakınlarındaki Musul kentine bağlı bölgelerde arama çalışmaları başlatıldığı vurgulandı. Açıklamada, saldırıyı düzenleyen yasa dışı grupları etkisiz hale getirmek üzere bölgede başlatılan operasyonda, saldırıda kullanılan roket rampasının bulunduğu aktarıldı.
Irak'ta İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sonrası Irak ve Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri üslerine birçok saldırı düzenlemişti.
Söz konusu grup Şubat ayı başında saldırılarını durdurma kararı almıştı. - ERBİL
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD Üssüne Irak Topraklarından Roket Saldırısı - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, talaş yüklü bir tır şarampole girerek yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Harran ve Birecik ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Harran'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı. Birecik'te ise bir otomobil virajı alamayarak tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, selüloz yüklü bir tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada ciddi miktarda maddi zarar meydana geldi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 1 şüpheli şahıs yakalandı. Aracın içerisinden çalınan müzik tesisatı ekipmanları ise araç sahibine teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?