ABD Üssüne Irak Topraklarından Roket Saldırısı - Son Dakika
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ABD Üssüne Irak Topraklarından Roket Saldırısı

ABD'nin Suriye'deki Harap el-Cir Üssü'ne Irak topraklarından 5 roket fırlatıldı. Saldırı başarısızlıkla sonuçlandı.

22.04.2024 10:01
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ABD'li yetkili, Suriye'nin Haseke bölgesindeki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Harap el-Cir Üssü'ne Irak topraklarından 5 roket fırlatıldığını belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretten günler sonra Irak topraklarından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine saldırı gerçekleştirildi. Suriye'nin Haseke bölgesindeki Harap el-Cir Üssü'ne dün yerel saatle 21.50 sıralarında gerçekleştirilen saldırının ardından ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, üsse Irak topraklarından 5 roket fırlatıldığını belirtti. Yetkili saldırıyı başarısız olarak nitelendirdi.

"Saldırıda kullanılan roket rampasının bulundu"

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ise, ABD üssüne gerçekleştirilen roketli saldırının ardından Suriye sınırı yakınlarındaki Musul kentine bağlı bölgelerde arama çalışmaları başlatıldığı vurgulandı. Açıklamada, saldırıyı düzenleyen yasa dışı grupları etkisiz hale getirmek üzere bölgede başlatılan operasyonda, saldırıda kullanılan roket rampasının bulunduğu aktarıldı.

Irak'ta İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sonrası Irak ve Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri üslerine birçok saldırı düzenlemişti.

Söz konusu grup Şubat ayı başında saldırılarını durdurma kararı almıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD Üssüne Irak Topraklarından Roket Saldırısı - Son Dakika

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