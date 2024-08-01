Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla öldürdü - Son Dakika
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Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla öldürdü

Ankara'da eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, psikolojik problemleri olan anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdü. Çetiner'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Saldırgan torun ise akıl hastanesine sevk edildi.

01.08.2024 18:07
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Ankara'da eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çankaya'da dün akşam meydana gelen olayda, dönemin eski Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Abdüllatif Şener'in psikolojik problemleri olan oğlu Bedirhan Şener, tartıştığı anneannesi Leyla Çetiner'i, babasına ait tabanca ile öldürdü. Hayatını kaybeden Çetiner için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çetiner'in cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze töreninde Şener ailesinin yanı sıra, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Taner Yıldız ve Lütfi Elvan, eski Anayasa Başkanı Haşim Kılıç ile Çetiner'in akrabaları ile yakınları yer aldı.

Yakalanan saldırgan torun ise çıkarıldığı mahkemece akıl hastanesine sevk edildi. Şener'in burada 3 hafta boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla öldürdü - Son Dakika

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