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Acil Durumda Hazır Ekip: PAK

Acil Durumda Hazır Ekip: PAK

Polis Arama Kurtarma ekipleri, izinli tatbikatlarla engelli afetzedelere de destek sağlıyor.

28.12.2024 10:47
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Acil durum ve afetlerle mücadele eden Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, icra ettikleri gerçekçi tatbikatlarla becerilerini canlı tutuyor. Aldıkları işaret dili eğitimi sayesinde bedensel engelli afetzedelere de yardım eli uzatan arama kurtarma polisleri, her an göreve hazır halde bulunuyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi çatısı altında faaliyet gösteren Polis Arama Kurtarma (PAK) Birim Amirliği, yurtta meydana gelen doğal afet veya acil durumlar karşısında etkin rol üstlenerek olaylara müdahale ediyor. Başta deprem bölgeleri olmak üzere birçok alanda arama kurtarma çalışmalarını icra eden ekipler, afetlerdeki can ve mal kaybını en aza indirmek için yoğun mesai harcıyor. 80 kişilik ekipten oluşan PAK personelleri, aldıkları profesyonel eğitimin yanı sıra kullandıkları yeni nesil teknolojik ekipmanlarla da gücüne güç katıyor.

Her an göreve hazırlar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın (AFAD) ile koordineli çalışan PAK ekiplerinin, afet alanlarındaki temel ihtiyaçları ise mobil istasyonlar aracılığıyla karşılanıyor. Ekipler gerçekçi senaryolarla icra ettikleri ulusal ve uluslararası tatbikatlarla da kabiliyet ve bilgilerini daima diri tutuyor. Olumsuz hava şartları ve her türlü zorlu duruma karşı tecrübeli olan arama kurtarma polisleri, görevlere her daim hazır bulunuyor.

İşaret dili ile engelli afetzedelere yardım eli

Konuşma ve işitme engelli afetzedelerin de olabileceğini hesaba katan PAK Amirliğinde, personellere işaret dili eğitimi de veriliyor. PAK ekipleri işaret dili sayesinde engelli afetzedelerle irtibat kurarak durumu hakkında bilgi alıyor ve en doğru müdahaleyi yapabiliyor.

Zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar PAK personeli olmaya hak kazanıyor

Gönüllülük esasına dayalı alım yapılan PAK Amirliğinde aday polisler 6 haftalık zorlu eğitimlere tabi tutuluyor. Farklı testlerden eğitimlerden geçen adaylardan fiziksel ve zihinsel yönden yeterli olabilenler arama kurtarma polisi olmaya hak kazanıyor. Yurt genelinde görev yapan bini aşkın PAK personelinin sayısı ise her geçen gün artıyor.

"Her alanda olduğu gibi arama kurtarma operasyonlarında da hizmet vermekteyiz"

Polis Arama Kurtarma Birim Amiri Komiser Celal Taha Kura, her durumda vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Ülkede gerçekleşebilecek afetlerde, AFAD koordinasyonunda, amirlerimizin emir ve talimatlarıyla, emniyet teşkilatı olarak vatandaşlarımıza her alanda olduğu gibi arama kurtarma operasyonlarında da hizmet vermek üzere görev ifa etmekteyiz" dedi.

"Personelimize Türk İşaret Dili eğitimi aldırılmaktadır"

Arama kurtarma polislerinin gerekli her donanıma sahip olduğuna değinen Kura, "Görevlere hazırlık aşaması, personelin yerleşkeden çıkışı, olay yerine intikali ve operasyonel gereklilikler düşünülerek planlanmaktadır. Bu anlamda, yerleşkemiz içerisindeki depoda personelin kullanacağı ekipmanlar muhafaza edilmektedir. Ekipmanların sürekli hazır olması için kontrolleri ve bakımları belirle periyotlarla yapılmaktadır. Muhtemel bir afet durumunda görev alacak personelin yaşam ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için mobil komuta koordinasyon ve planlama aracı, mobil tuvalet sistemi ve mobil mutfak sistemlerim oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra personelimize ilk yardım eğitimi ve Türk İşaret Dili eğitimi aldırılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Her ekip 20 personelden oluşuyor"

Görev dağılımlarıyla ilgili konuşan Kura, "Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi emrinde, arama kurtarma branşlı 80 personelimiz ve iki arama kurtarma aracımız bulunmaktadır. Her ekip 20 personelden oluşmaktadır. Ekip içerisinde görev dağılımı; tim amiri, amir yardımcısı, arama, kurtarma, ilk yardım, lojistik ve güvenlik birimleri şeklinde belirlenmiştir. Ekipler içerisinde elektrik, tesisat ve kurtarma operasyonlarında ihtiyacımızın olduğu diğer özelliklere sahip personelin bulunmasına özen göstermekteyiz" diye konuştu.

"Yıkılma şekillerinde göre giriş tekniklerimiz var"

İcra ettikleri teknik faaliyetler hakkında da bilgi veren Kura, "Arama kurtarma operasyonları 4 başlık altında topluyoruz. Bunlar; lojistik ve intikal, yaşam alanı kurulumu ve güvenlik. Güvenlik kısmında ise olay yeri, personel, kazazede ve ekipman güvenliğini sayabiliriz. Arama kısmı ise kaba, fiziki ve teknik arama olarak üçe ayrılmaktadır. Kurtarma operasyonları için de yıkılma şekillerinde göre giriş tekniklerimiz vardır" ifadelerini kullandı.

Sevk ve idarenin yapıldığı komuta aracından da bahseden Kura, "Afet bölgesinde görev yapan personelin sevk ve idaresi içerisinde bulunduğumuz araçtan yapılmaktadır. Aracın enerji ihtiyacı güneş enerjisi, araç aküsü ve jeneratör vasıtasıyla kesintisiz hizmet verecek şekilde karşılanmaktadır" şeklinde konuştu.

"Aranan ilk özellik gönüllülüktür"

Alım süreciyle ilgili konuşan Kura, "PAK biriminde görev almak için aranan ilk özellik gönüllülüktür. Bunun yanında kabiliyetli, genç, dinamik, psikolojik ve fiziki yeterliliği olan kişilerin başvuruları alınmakta. Başvurulara istinaden değerlendirmeler yapılmaktadır. AFAD ile koordineli gerçekleştirilen eğitimlerimiz ise 6 hafta sürmekte ve 6 farklı eğitim modülünden oluşmaktadır" dedi.

"Personeli her türlü şartta ve şartta görev yapacak şekilde hazırlamak için çalışıyoruz"

Zorlu tatbikat çalışmaları ile personelleri hazır hale getirdiklerini dile getiren Kura, "Eğitimini başarıyla tamamlayıp branş aktarımı gerçekleştirilen personeller için oluşturmuş olduğumuz eğitim alanındaki çalışmalarla birlikte, branşlı personellerimizin bilgi birikimlerini tazelemeleri, görevde karşılaşabilecekleri muhtemel zorluklara daha kolay çözüm üretebilmeleri amacıyla gerçeğe yakın, senaryolaştırılmış eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirmekteyiz. İcra ettiğimiz tatbikatların farklı iklim şartlarında, gece ve gündüz olmak üzere personeli her türlü şartta görev yapacak şekilde hazırlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Çalışmaları sırasında yaşanılan zorluklara da değinen Kura, "Sevdiklerine ulaşmaya çalışan afetzede yakınlarının bölgede yoğunluk oluşturmaları ve bölgede oluşan bilgi kirliliği nedeniyle kazazedenin yerinin tespit edilememesi, zamana karşı yarışımızda bizi en çok zorlayan durumlar arasında" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza daha fazla yardım da bulunabilmek için personellerimize işaret dili eğitimi aldırıldı"

İşaret dili eğitimi ile daha fazla vatandaşın yardımına koşabileceklerini belirten Kura, şunları dedi:

"6 Şubat depremlerindeki çalışmalarımızın ardından yapılan değerlendirmeler neticesinde işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızın da arama kurtarma operasyonlarında karşımıza çıkabileceği düşünüldü. Vatandaşlarımıza daha fazla yardım da bulunabilmek için personellerimize işaret dili eğitimi aldırıldı. Bizler hem toplumsal olay polisleri, hem de arama kurtarma operasyonları icra eden ekipler olarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Toplumun her kesimine hitap edebilmek için tüm personellerimize bu eğitimi aldırmaya devam ediyoruz."

"Hedefimiz toplam bin 500 personele eğitim vermek"

Yurt genelinde bin 500 personele ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Kura, "İlimizde ve ülkemizde deprem özelinde şu ana kadar görev yapan toplam bin 50 personelimize arama kurtarma eğitimi verildi. Ara vermeden devam ettiğimiz eğitimlerimizde hedefimiz toplam bin 500 personele eğitim vermek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Acil Durumda Hazır Ekip: PAK - Son Dakika

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