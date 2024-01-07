 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Acil girişine bırakılan çanta paniğine yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Acil girişine bırakılan çanta paniğine yol açtı

Gaziantep'te hastanenin acil girişine bırakılan şüpheli çanta paniği nedeniyle acil servisi boşalttırdı. Çantanın sahibi ortaya çıkınca korku ve panik yerini rahat bir nefese bıraktı. Olayın ardından çantayı bırakan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

07.01.2024 - 16:45,
Abone Ol

Acil girişine bırakılan çanta paniğine yol açtı

Hastanedeki şüpheli çanta paniği acil servisi boşalttırdı

Çantanın sahibi ortaya çıkınca korku ve panik yerini rahat bir nefese bıraktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te hastanenin acil girişine bırakılan çanta paniğine neden oldu. Şüpheli çanta paniği nedeniyle acil servisi boşaltılarak geniş güvenlik önlemleri alınırken çantanın sahibinin ortaya çıkmasıyla korku ve panik yerini rahat bir nefese bıraktı.

Olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin acil ayakta hasta giriş kapısının önündeki çantayı fark eden vatandaşlar ve hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerin çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi.

Acil servis boşaltıldı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri, hastane acil servisi ile hastane bahçesini boşaltarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan tedbirlerin ardından özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha şüpheliyi çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanırken çantayı bırakan şahıs olay yerine geldi. Bıraktığı çantanın yanına giden vatandaş, açtığı çantanın içerisindeki kıyafetleri gösterince olay yerindekiler rahat bir nefes aldı.

Çantayı bırakan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Acil girişine bırakılan çanta paniğine yol açtı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şehitkamil, Gaziantep, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Acil girişine bırakılan çanta paniğine yol açtı - Son Dakika


16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını 'Şemmame' türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14
AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu

Son Dakika
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:00:32. #1.13#
SON DAKİKA: Acil girişine bırakılan çanta paniğine yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement