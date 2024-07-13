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Açılışı yapılan mağazada indirim izdihamı

ANKARA - Ankara'da açılışı gerçekleştirilen teknoloji mağazalarında uygun fiyatlı satışları duyan yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu.

Ankara'nın Mamak ve Sincan ilçelerinde aynı firmaya ait olan iki teknoloji mağazasının açılışında izdiham yaşandı. İndirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle kıyasıya yarışırken, ürünleri alabilmek için ise yoğun çaba sarf etti.

Kepenklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisine bir an önce girmeye çalışan vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı