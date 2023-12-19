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Adalet Bakanı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
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Adalet Bakanı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntünün ortaya çıktığını ve ek rapor beklendiğini söyledi. Tunç, adli tıptan gelen raporla birlikte yeni bir rapor düzenlenmesi için dosyanın adli tıp kurumuna gönderildiğini belirtti.

Adalet Bakanı: Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı
19.12.2023 - 13:28,
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun otomobille çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüyle ilgili katıldığı bir programın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili yeni görüntünün ortaya çıktığını ve ek rapor beklendiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili yeni görüntünün ortaya çıktığını ve ek rapor beklendiğini söyledi. Tunç, "Bu kazayla ilgili olarak yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntüyle ilgili adli tıptan rapor gelmişti. Şimdi bu rapor eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya adli tıp kurumuna gönderildi. Oradan ek rapor bekliyoruz ve ona göre Cumhuriyet Savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bakan Tunç konunun speküle edilmeye devam ettiğini belirterek, "Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim vatandaşımızın hakkı hukuku onu korumak çok önemli bizim için. Onun için bu konuya başında beri duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın hakkını hukukunu takip edeceğiz ve koruyacağız" diye konuştu.

Olayın geçmişi

İstanbul'da 30 Kasım tarihinde Avrasya Tüneli Aksaray sapağında meydana gelen kazada bir araç seyir halindeki motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarptı ve kuryenin ölümüne sebep oldu. Kazaya sebep olan araç sürücüsünün Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hasan Şeyh Mahmud olduğu belirlenmişti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Mahmud'un Türkiye'den kaçtığı ortaya anlaşılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yılmaz Tunç, Yunus Emre, Somali, Ulaşım, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika


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