Adalet Bakanı: Sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli soruşturmalar titizlikle devam etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı' olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesap yöneticisi ve kullanıcıları hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında, 59 şüpheli tespit edilmiş olup, 49'unun yurt dışında olduğu belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Denizli, Van ve Batman'da tespit edilen 10 şüpheliden 3'ünün yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verildiğini belirten Tunç, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, yurt dışında olduğu belirlenen 49 şüpheli hakkında da işlem başlatıldığı bilgisini verdi.

Bakan Tunç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli soruşturmalar titizlikle devam etmektedir." - ANKARA